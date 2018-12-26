Онлайн: Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «КП»-Ижевск»

СЕГОДНЯ 12:09 2018-12-26T12:09:19+03:00

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В среду, 26 декабря, в гости на радио "КП-Ижевск" (107,6 FM) (12+) пришел глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Говорим о том, какие школы и детские сады появятся в городе и в каких районах. Как будет решаться вопрос транспортных развязок. И какие кадровые назначения пройдут в Администрации Ижевска?

Слушайте и смотрите нас в 13.05. Задавайте свои вопросы по тел. 94-50-94, пишите на вайбер 8-912-007-08-06.