Онлайн: Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «КП»-Ижевск»
Слушаем, смотрим, задаем вопросы
Фото: пресс-служба города Ижевска
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В среду, 26 декабря, в гости на радио "КП-Ижевск" (107,6 FM) (12+) пришел глава Ижевска Олег Бекмеметьев.
Говорим о том, какие школы и детские сады появятся в городе и в каких районах. Как будет решаться вопрос транспортных развязок. И какие кадровые назначения пройдут в Администрации Ижевска?
Слушайте и смотрите нас в 13.05. Задавайте свои вопросы по тел. 94-50-94, пишите на вайбер 8-912-007-08-06.
Прямой эфир радио КП-Ижевск с Главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.
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