2018-12-26T12:09:19+03:00
Общество

Онлайн: Глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «КП»-Ижевск»

Слушаем, смотрим, задаем вопросы
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
Изменить размер текста:

В среду, 26 декабря, в гости на радио "КП-Ижевск" (107,6 FM) (12+) пришел глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Говорим о том, какие школы и детские сады появятся в городе и в каких районах. Как будет решаться вопрос транспортных развязок. И какие кадровые назначения пройдут в Администрации Ижевска?

Слушайте и смотрите нас в 13.05. Задавайте свои вопросы по тел. 94-50-94, пишите на вайбер 8-912-007-08-06.

Прямой эфир радио КП-Ижевск с Главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижевске будут пробовать новый способ применения реагентов
На развитие физической культуры и спорта Удмуртия получит более 300 миллионов рублей в 2019 году
Ухудшение погоды прогнозируется в Удмуртии в ночь с 26 на 27 декабря
В результате ДТП в Удмуртии пострадала 75-летняя женщина
Родителям пострадавших детей в лагере «Волна» в Удмуртии удалось вернуть более 100 тысяч рублей за путевку
«Тариф на вывоз мусора в Удмуртии приемлемый»: Александр Бречалов о нововведениях
Какие планы на 2019 год у жителей Ижевска
Предпринимателя из Удмуртии обвиняют в неуплате налогов в размере 21 миллион рублей
Для обучения всех детей в первую смену Ижевску не хватает 14 школ
«Дом.ru» увеличил скорость городского Wi-Fi
В новогодние праздники перекроют движение по нескольким улицам Ижевска
Главный следователь Удмуртии навестил мальчика, который сутки выживал в лесу
Открытие главной елки Ижевска и Ледового городка будет 27 декабря
Уроженка Ижевска Алина Загитова записала поздравление с Новым годом-2019
В Ижевске возобновляют движение трамвая №5
Почти 800 миллионов рублей получит Удмуртия в 2019 году по национальному проекту «Здравоохранение»