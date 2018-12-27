Уже сегодня на центральной площади Ижевска откроется Ледовый городок

СЕГОДНЯ 06:48 2018-12-27T06:48:01+03:00

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27 декабря, в четверг, в 16:00 состоится открытие Ледового городка на театральную тему и зажжение главной елки Ижевска.

Фото: Алена Селезнева

А пока идет последняя подготовка к главному событию предновогодних гуляний предлагаем посмотреть фотографии ледового городка.

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

На мероприятии состоится театральная постановка, игры, конкурсы, лазерное шоу и барабаны. А также главный сюрприз, который до сих пор организаторы держат в секрете.

Фото: Алена Селезнева