Уже сегодня на центральной площади Ижевска откроется Ледовый городок
Открытие состоится в 16:00
Фото: Алена Селезнева
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27 декабря, в четверг, в 16:00 состоится открытие Ледового городка на театральную тему и зажжение главной елки Ижевска.
Фото: Алена Селезнева
А пока идет последняя подготовка к главному событию предновогодних гуляний предлагаем посмотреть фотографии ледового городка.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
На мероприятии состоится театральная постановка, игры, конкурсы, лазерное шоу и барабаны. А также главный сюрприз, который до сих пор организаторы держат в секрете.
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
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