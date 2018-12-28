2018-12-28T08:36:47+03:00
Происшествия

В Удмуртии разыскивают двоих пропавших детей

Девочек нет уже около суток
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ПСО "Регин 18" справа Софья, слева ЕкатеринаФото: ПСО "Регин 18" справа Софья, слева Екатерина
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В Удмуртии разыскивают двоих девочек, которые 27 декабря ушли из дома и до сих пор не известно их местоположение. Также отмечается, что раньше девочки не уходили из дома. Об этом сообщают поисково-спасательный отряд «Регион 18» в группе ВКонтакте.

Веревкина Екатерина Игоревна 12 лет, 27 декабря ушла из дома по улице Молодежная.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серые. Была одета: черная куртка, темные джинсы, черные кроссовки.

Чежегова Софья Владимировна 12 лет, 27 декабря, в четверг ушла из дома по улице Молодежная.

Приметы: на вид 12 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета: бирюзовая куртка, темные спортивные брюки, фиолетовые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят сообщить в Поисково-спасательный отряд «Регион 18» по телефону 8 (951) 195-29-71 (звонить можно круглосуточно) или в полицию по телефону 02.

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