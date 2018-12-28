В Завьяловском районном суде Удмуртии началось предварительное слушание по уголовному делу Александра Соловьева

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-28T13:39:01+03:00

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В пятницу, 27 декабря, в Завьяловском районном суде началось предварительное слушание по уголовному делу в отношении бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева.

-В ходе предварительного слушания выносят одно из решений – либо возвращают дело прокурору, либо назначают дату судебного заседания. Также будет избрана мера пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом. И в постановлении о мере пресечения будет указан конкретный адрес, - сообщает руководитель объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии Наталья Нургаянова.

Фото: Алена Селезнева

Напомним, что Александр Соловьев обвиняется в получении взятки от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев вне очереди незамедлительно организовал оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделил лицензии на пользование участком, а также покровительствовал в пользу взяткодателей.

А также Александр Соловьев полностью признал свою вину в получении взяток (подробнее).

Кстати, суд Завьяловского района был выбран именно потому, что преступление, в котором обвиняют бывшего главу республкии, было совершено на этой территории.