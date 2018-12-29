Водитель автомобиля «Лада-Калина» насмерть сбил пешехода в Удмуртии

СЕГОДНЯ 10:56 2018-12-29T10:56:53+03:00

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Водитель автомобиля «Лада-Калина» насмерть сбил пешехода в Малопургинском районе. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии.

- 28 декабря, в пятницу, на 113 километре автодороги «Подъезд к Перми от дороги М-7 Волга» водитель автомобиля «Лада-Калина» сбил 44-летнего пешехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП пешеход погиб, по предварительным данным мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода, без светоотражающих элементов на одежде.

Очевидцев ДТП убедительная просьба позвонить в дежурную часть ГИБДД МВД по Удмуртской Республике по телефонам: 8 (3412)415-700, 415-701, либо по телефонам 8 (34134) 4-12-94, 89993620232

ВАЖНО!

Уважаемые Пешеходы! Помните! Переходить дорогу необходимо в зоне пешеходного перехода, а при отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Не выходите на проезжую часть дороги, пока не оцените расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и не убедитесь, что переход будет безопасен.

Кроме того, если Ваша жизнедеятельность предусматривает движение в условиях темного времени суток вне населенного пункта, иметь на одежде световозвращающие элементы – Ваша ОБЯЗАННОСТЬ! Необходимо убедиться, что водители транспортных средств видят Вас. Эти простые правила помогут предотвратить трагические последствия!!