Ижевский дворник-художник нарисован на Набережной поросенка

1 Янв. 2019 2019-01-01T15:34:35+03:00

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Сегодня, 1 января, ижевчане увидели первый рисунок из «Семи неожиданных чудес от дворника-художника» – Семен Бухарин изобразил поросенка, запряженного в сани Деда Мороза. Рисунок появился на Набережной.

Планировалось, что рисовать Семен Бухарин будет на льду Ижевского пруда, используя снегоход «Буран». Однако погода изменила планы художника – снегопад не позволил выйти на лед, поэтому площадка изменилась.

Завтра, 2 января, дворник-художник планирует нарисовать Петра Чайковского – вечером на Центральной площади под его же музыку будет представлено свето-видеошоу.

- Если такая погода сохранится, если синего неба не будет, то на пруду рисовать не получится. В таком случае рисовать буду там же, на Набережной (ниже монумента «Навеки с Россией», - Прим.ред.). Там можно площадку расширить, если трактором пройдут, - прокомментировал Семен Викторович.

В Удмуртском гидрометцентре дали неутешительные прогнозы.

- К сожалению, облачность сохранится и сегодня ночью, и завтра днем. И, вероятно, еще надолго. Прояснений пока не намечается, потому что идет теплый влажный воздух, - рассказали «Комсомолке» в ЦГМС.