2 Янв. 2019 2019-01-02T16:09:09+03:00

Четыре пострадавших и машины «всмятку»: в Ижевске произошла авария с участием 6 авто Фото: ИГГС

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Страшная авария произошла в Ижевске 2 января, около 14 часов, напротив магазина «Стройландия», улица Орджоникидзе, 2 (в сторону Ракетной). Здесь столкнулись шесть машин: четыре легковушки, грузовой автомобиль-мусоровоз марки «МАЗ» и машина скорой помощи. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Несколько машин всмятку, - прокомментировали ижевчане появившиеся снимки.

Авария произошла около 14 часов Фото: ИГГС

- Пострадало 4 человека, среди них фельдшер скорой помощи и два ребенка 4 и 13 лет, - тем временем рассказал «Комсомолке» начальник 1 отдела УГИББ МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. - Пострадавшие отделались незначительными повреждениями. По предварительной версии в аварии виноват водитель автомобиля МАЗ.

Видео: сообщество ИГГС https://vk.com/udmurtiya18rus