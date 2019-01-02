Четыре пострадавших и машины «всмятку»: в Ижевске произошла авария с участием 6 авто
Страшная авария произошла в Ижевске 2 января, около 14 часов, напротив магазина «Стройландия», улица Орджоникидзе, 2 (в сторону Ракетной). Здесь столкнулись шесть машин: четыре легковушки, грузовой автомобиль-мусоровоз марки «МАЗ» и машина скорой помощи. Информация об этом появилась в социальных сетях.
- Несколько машин всмятку, - прокомментировали ижевчане появившиеся снимки.
Авария произошла около 14 часов Фото: ИГГС
- Пострадало 4 человека, среди них фельдшер скорой помощи и два ребенка 4 и 13 лет, - тем временем рассказал «Комсомолке» начальник 1 отдела УГИББ МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. - Пострадавшие отделались незначительными повреждениями. По предварительной версии в аварии виноват водитель автомобиля МАЗ.
Видео: сообщество ИГГС https://vk.com/udmurtiya18rus
В Ижевске произошла авария с участием 4 легковушек, скорой и мусоровоза, пострадали 4 человека.
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