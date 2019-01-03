На кануне Нового года в зоопарке Ижевска родилось пять мини-пигов
В зоопарке Ижевска перед Новым годом хрюшка Пенелопа принесла настоящий подарок – родила пять малышей мини-пигов! Пока ребята еще маленькие, они только кушают, спять и бегают около мамы. Как рассказали в зоопарке ГТРК «Удмуртия», в меню у них овощи, фрукты и каши. Если правильно кормить хрюшек, то они будут не больше 30 кг. Кстати, ребята очень ласковые, любят, когда им чешут животики и за ушком.
А перед самим праздником сотрудники зоопарка утроили им тройную радость: обеденные блюда с самого утра, закинули побольше игрушек в вольер и надели нарядную одежду.
Фото: зоопарк УР
- Кажется, поросенок сам собой доволен от новой кофточки. Сначала примерили на одного, и тот сразу побежал хвастаться своим сородичам. Его сестричка блистала в карнавальном платье на утреннем новогоднем празднике для малышей в зоопарке. А как все поросята были рады новогодним шарикам. Подобной красоты они еще не видели. Весело толкали их своими пятачками, - рассказали в зоопарке.
Фото: зоопарк УР
Кстати, поросята не так уж и просты в ухаживании. О всех тонкостях воспитания мини-пигов рассказала ижевчанка, у которой в квартире растет 40 килограммовая Долина Санта Молл.
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