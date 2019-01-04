2019-01-04T10:54:09+03:00
Общество

Знаменитая американская рестлерша променяла Джона Сина на уроженца Ижевска

Никки Белла стала встречаться со своим напарником по проекту «Танцы со звездами»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: David Livingston/Getty ImagesФото: David Livingston/Getty Images
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Весьма необычная новость дошла до нас из-за рубежа. Издания пишут о том, что Никки Белла, после шести лет отношений с американским рестлером Джоном Сина, стала встречаться с уроженцем Ижевска Артемом Чигвинцевым. Они были партнерами в шоу «Танцы со звездами».

Как пишет Us Weekly, профессиональный борец Никки поддерживала бального танцора Артема во время записи шоу «Танцы со звездами: юниоры» летом 2018 года, и пара проводила много времени вместе, даже учитывая плотный график.

Артем Чигвинцев сейчас участвует в национальном туре «Танцы со звездами: Live», но его заметили с Никки на фермерском рынке в Студио-Сити, штат Калифорния, во время рождественских выходных.

Никки Белла выступала в WWE с сестрой, в команде Близняшки Белла. Но с 2016 года у Никки началась сольная карьера. Шесть лет она встречалась с киноактером, рестлером и певцом Джоном Синой. Но 16 апреля 2018 года Никки, в своем инстаграме, объявила о расставании с ним.

Что мы знаем об Артеме? Ему 36 лет, родился в Ижевске. Он унаследовал свою любовь к танцам от матери, посещая уроки с юных лет. В 2003 году переехал в Соединенные Штаты и начал танцевать с чемпионкой по бальным танцам Жизель Пикок. Участвовал во множестве иностранных шоу. Артем занесен в Книгу рекордов Гиннесса, приняв участие в соревновании «Это занимает два» за большинство шагов в движении ботафого (движение в самбе) за 30 секунд. Ему удалось их сделать 79. Сейчас живет в Лос-Анджелесе.

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