2019-01-04T16:11:00+03:00
Спорт

В Ижевске 5 января стартует чемпионат по зимним трековым гонкам

Традиционно, зрителей будут радовать эффектным зрелищем
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Никита ЗамараевФото: Никита Замараев
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В субботу, 5 января, в Ижевске пройдет традиционный чемпионат по зимним трековым гонкам. На ипподроме соберутся гонщики из нескольких регионов России, чтобы соревноваться за звание лучшего.

Отметим, что эти старты являются весьма зрелищными, так как водители гоняют практически по льду. И это сопровождается ревом моторов, снежной пургой, заносами. Бывало и такое, что машины улетали в кювет.

Первый этап чемпионата будет 5 января. Второй – 23 февраля. И финал – 9 марта. Кстати, зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.

Где: Ижевский ипподром, ул. Ленина 104

Начало: 11.30 (для машин въезд в центр круга открыт с 10.00)

Стоимость билетов:

- на трибуну ипподрома - 300 руб.

- для заезда авто в центр круга - 2000 руб. В машине должно быть не более 5 человек.

- дети до 7 лет бесплатно

Билеты на трибуны можно будет приобрести при входе на мероприятие или в точках предпродажи. В день мероприятия продажа билетов происходит с 10.00 до 13.30.

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