2019-01-05T08:57:04+03:00
Общество

В Ижевске скорректируют график вывоза мусора в частном секторе

В целом власти Удмуртии считают систему вывоза ТКО налаженной
Юлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: со страницы Ярослава СеменоваФото: со страницы Ярослава Семенова
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График вывоза мусора в частном секторе Ижевска будет скорректирован. Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. Такой вывод был сделан после проверки содержания контейнерных площадок и вывоза мусора в городе. Инспектирование прошло совместно с главой Ижевска Олегом Бекмеметьевым и директором ООО "Спецавтохозяйство" (регоператор по вывозу ТКО) Иваном Марининым.

- В целом система налажена, мусор вывозится по графику, но есть замечания, в том числе от жителей частного сектора - например, не везде и не всех устраивают места установки контейнеров или график вывоза "сигнальным методом". Будем разбираться и корректировать, - прокомментировал Ярослав Семенов.

Он также отметил, что отдельная работа будет проведена с юридическими лицами, которые также образуют отходы. "Тут будем стимулировать к заключению договоров и плотнее взаимодействовать с проверяющими органами", - подчеркнул премьер.

Напомним, что 1 января 2019 года в Удмуртии начал работу региональный оператор по вывозу ТКО. Тариф на новую коммунальную услугу составляет 98,48 руб. за каждого прописанного жителя многоквартирного дома и 95,20 руб. для жителей частного сектора.

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