5 января прошел первый этап чемпионата по зимним трековым гонкам

6 Янв. 2019 2019-01-06T14:26:08+03:00

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с гонок

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В субботу, 5 января, на ипподроме прошел первый этап чемпионата по зимним трековым гонкам. В Ижевск съехались гонщики с нескольких регионов России.

Фото: Дмитрий Ардашев

После первого этапа определились лидеры - москвич Сергей Загуменнов, а также представители Татарстана Олег Жаворонков и Раис Минниханов.

Фото: Дмитрий Ардашев

В рамках этапа Кубка Удмуртии, класс Д2-классика, первыми оказались представители пермской школы автогонок. Первым стал Владимир Степанов, вторым пришел Григорий Трегубов, третьим – Артем Ахмаров.

Фото: Дмитрий Ардашев

Напомним, что второй этап гонок состоится 23 февраля. А финал – 9 марта. Кстати, зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.