5 января прошел первый этап чемпионата по зимним трековым гонкам
В субботу, 5 января, на ипподроме прошел первый этап чемпионата по зимним трековым гонкам. В Ижевск съехались гонщики с нескольких регионов России.
Фото: Дмитрий Ардашев
После первого этапа определились лидеры - москвич Сергей Загуменнов, а также представители Татарстана Олег Жаворонков и Раис Минниханов.
Фото: Дмитрий Ардашев
В рамках этапа Кубка Удмуртии, класс Д2-классика, первыми оказались представители пермской школы автогонок. Первым стал Владимир Степанов, вторым пришел Григорий Трегубов, третьим – Артем Ахмаров.
Фото: Дмитрий Ардашев
Напомним, что второй этап гонок состоится 23 февраля. А финал – 9 марта. Кстати, зимние трековые гонки традиционно проводятся уже 9 год подряд.
Фото: Дмитрий Ардашев
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