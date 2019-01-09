В Ижевске пропал 48-летний мужчина

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:54:22+03:00

Он приехал на ЖД вокзал и больше о нем ничего не известно

Изменить размер текста: A A

В Ижевске пропал 48-летний Сайфуллин Марсель Шайхнурович. Об этом сообщается в группе поиска пропавших людей «Регион 18».

Известно, что 30 декабря 2018 года мужчина приехал на ЖД вокзал в Ижевск на поезде из Москвы. По адресу прописки в Ижевске он не появлялся.

Приметы: 48 лет, рост 175, плотного телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие. В чем был одет – неизвестно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении пропавшего либо его автомобиля, просим незамедлительно позвонить по телефонам: горячая линия ООУР «ПСО Регион 18» 8 951 195 29 71 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».