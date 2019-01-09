2019-01-09T12:40:47+03:00
Происшествия

В ДТП с участием двух машин в Удмуртии погиб человек

Столкнулись ВАЗ-2107 и ГАЗ
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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В Удмуртии 6 января на 72-м километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» столкнулись две машины. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель ВАЗ-2107 погиб, водитель автомобиля ГАЗ получил травмы, его доставили в больницу.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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