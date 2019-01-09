Прошло первое открытое заседание по уголовному делу экс-главы Удмуртии Соловьева

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:30:10+03:00

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В среду, 9 января, в Завьяловском районом суде Удмуртии прошло первое открытое судебное заседание по уголовному делу бывшего главы республики Александра Соловьева.

- Проведено судебное заседание, в подготовительной части которого была установлена личность подсудимого, а также рассмотрен ряд ходатайств. В частности, со стороны защиты было заявлено ходатайство об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью подготовки к защите подсудимого и изучения материалов уголовного дела. Это ходатайство было судом обосновано и удовлетворено, судебные слушания отложены до 30 января этого года. С этого времени судебный процесс будет продолжаться в таком интенсивном порядке. Начнется он с изложения государственным обвинителем существа предъявленного Александру Соловьеву обвинения. Это достаточно большой, многостраничный документ, который будет мною оглашаться вслух. После этого будет выслушано мнение обвиняемого об отношении к предъявленному обвинению, то есть признает он себя виновным или не признает, и в какой части признает, в какой части не признает, ну а дальше в соответствие с установленным порядком исследования доказательств будет проходить судебное следствие. Каким образом будет установлен порядок исследования доказательств, нами пока не решено, возможно, мы предложим подсудимому дать показания первым, после чего заслушаем показания свидетелей обвинения, исследования письменные, материалы дела, вещественные доказательства. Может, все будет по-иному. Возможно мы начнем со свидетелей обвинения либо с письменных материалов дела, это мы решим позже, - объяснил начальник отдела государственных обвинителей прокуратуры Удмуртии Дмитрий Малыгин.

Удовлетворено ходатайство Александра Соловьева о смене адвоката. Теперь интересны экс-главы будет представлять Галина Сбоева, а не Евгений Новоселов. Следующее заседание назначили на 30 января.

Напомним, что Александр Соловьев обвиняется в получении взятки от организаций, которые строили мост через реки Кама и Буй, в размере 139 миллионов рублей, доли участия в коммерческой организации стоимостью 2,7 млн рублей и незаконное оказание ему кадастровых услуг имущественного характера. За это Александр Соловьев вне очереди незамедлительно организовал оплату работы из федерального и регионального бюджетов, выделил лицензии на пользование участком, а также покровительствовал взяткодателям.

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