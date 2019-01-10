Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В новогоднюю ночь произошло возгорание в многоквартирном доме Сарапула. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Удмуртии Дмитрий Одегов рассказал о происшествии.

Пожар произошел 31 декабря около 22:35 в пятиэтажном жилом доме №7 на ул. Фурманова.

Соседей о возгорании предупредили двое жильцов. Была вызвана пожарная бригада. Используя кислородные баллоны, пожарные вывели из здания 16 человек.

Эвакуированным людям пришлось отмечать Новый год у родственников, так как запах гари не позволял находиться в помещении.

Всего с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в Удмуртии произошло девять пожаров.

К другим новостям:

Жилой дом сгорел в Ижевске (Подробнее)

Больше по теме: ПРОИСШЕСТВИЯ