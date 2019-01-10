Во время пожара в новогоднюю ночь в Сарапуле спасли 16 человек
В новогоднюю ночь произошло возгорание в многоквартирном доме Сарапула. Заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Удмуртии Дмитрий Одегов рассказал о происшествии.
Пожар произошел 31 декабря около 22:35 в пятиэтажном жилом доме №7 на ул. Фурманова.
Соседей о возгорании предупредили двое жильцов. Была вызвана пожарная бригада. Используя кислородные баллоны, пожарные вывели из здания 16 человек.
Эвакуированным людям пришлось отмечать Новый год у родственников, так как запах гари не позволял находиться в помещении.
Всего с 31 декабря 2018 года по 1 января 2019 года в Удмуртии произошло девять пожаров.
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