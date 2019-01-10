В субботу Удмуртию ожидает потепление
Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь республиканского гидрометцентра Алла Шумихина, в субботу 12 января в Удмуртию придет значительное потепление.
В течение всей рабочей недели, по словам синоптика, столбик термометра будет опускаться ночью до отметок -12...-17°С, а днем воздух будет прогреваться до -9...-14°С.
Синоптик сообщается, что 10 января в регионе ожидается небольшой снег, а 11 января следующий день осадки будут в северных и центральных районах Удмуртии.
В субботу днем станет значительно теплее: температурный фон составит -3…-8°С. Вмест с тем, в выходные дни ожидается мокрый снег и сильный ветер. Возможна слабая метель. Будьте внимательны! На дорогах возможны заносы и снежный накат.
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