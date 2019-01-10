В субботу Удмуртию ожидает потепление

10 Янв. 2019 2019-01-10T06:45:21+03:00

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Как сообщила на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь республиканского гидрометцентра Алла Шумихина, в субботу 12 января в Удмуртию придет значительное потепление.

В течение всей рабочей недели, по словам синоптика, столбик термометра будет опускаться ночью до отметок -12...-17°С, а днем воздух будет прогреваться до -9...-14°С.

Синоптик сообщается, что 10 января в регионе ожидается небольшой снег, а 11 января следующий день осадки будут в северных и центральных районах Удмуртии.

В субботу днем станет значительно теплее: температурный фон составит -3…-8°С. Вмест с тем, в выходные дни ожидается мокрый снег и сильный ветер. Возможна слабая метель. Будьте внимательны! На дорогах возможны заносы и снежный накат.

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