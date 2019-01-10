Более 30 художников представят в Ижевске свои работы на фестивале «Удмуртский лед»

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:48:49+03:00

Лёд привезли из двух водоёмов – Ижевского водохранилища и пруда у деревни Пычанки Фото: Архив «КП» в Ижевске

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Фестиваль «Удмуртский лед» начинает свою работу. В этом году, кроме скульпторов из разных регионов России, свои работы представят мастера из Эстонии и Казахстана.

Как и в прошлом году, фестиваль пройдет на набережной Ижевского пруда. Первые ледяные блоки появились на месте работ во вторник, 8 января. Это материал для создания будущих шедевров.

В этом году тема фестиваля - «Мои родники». Как сообщает Ижевский портал «Сусанин», лед привезли с двух водоемов – Ижевского водохранилища и пруда у деревни Пычанки Завьяловского района.

Всего к участию заявлено 16 команд из 32 участников. Презентация парка ледовых скульптур пройдет в воскресенье, 13 января.

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