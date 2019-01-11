2019-01-11T12:44:24+03:00
Общество

Ижевчане сами решат, как будет выглядеть лесопосадка на улице Оружейника Драгунова

Сейчас парк находится почти в заброшенном состоянии
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
Изменить размер текста:

Жители Ижевска могут повлиять на то, что будет в лесопосадке на улице Оружейника Драгунова. Решено было преобразить место отдыха, так как сейчас оно выглядит удручающе – завалено мусором, нет скамеек, освещения и так далее.

Как сообщает пресс-служба Ижевска, благоустройство парка запланировано на 2019 год в рамках реализации федерального приоритетного проекта создания комфортной городской среды.

- Мы приглашаем заинтересованных жителей и представителей власти и бизнеса на воркшоп – рабочую встречу, посвященную выработке общественного задания на проектирование, - сообщает пресс-служба.

Работа будет организована в малых группах на протяжении 2,5 часов. Изучат возможности и ограничения площадки. Каждый сможет высказаться, а что он хотел бы делать на проектируемой территории в самом ближайшем будущем.

Рабочую встречу проведет команда специалистов Центра развития городской среды Удмуртии.

Дата: 15 января

Время: 18.30 – 21.00

Место: Социально-экономический лицей №45 (ул. Новостроительная, 34).

Регистрация на мероприятие обязательна, проводится по ссылке.

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За месяц 2018 года в Удмуртии куриные яйца подорожали на 31%
В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители
В суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автобус и врезался в детскую площадку
Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта
Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом
Продлили полномочия Александра Прасолова в качестве бизнес-омбудсмена Удмуртии
В Ижевске временно не ходят троллейбусы 2 и 14 маршрутов
В Удмуртии сотрудники полиции нашли двух пропавших школьников
В Москве задержали иностранца, который ударил ножом товарища в Ижевске
Уроженка Ижевска Алина Загитова вошла в книгу про фигурное катание
Жителей Удмуртии осудили за незаконный оборот оружия
В Ижевске на улице Пушкинская произошло массовое ДТП
За 2018 год в Ижевске 102 семьи стали счастливыми родителями двойни
Автобус из Ижевска попал в массовое ДТП в Прикамье: пострадали семь человек
22 современных стадиона могут появиться в Ижевске
В январские праздники в Ижевске пропал мужчина
В Удмуртии бывший руководитель спортивного клуба присвоил деньги, которые выделили на перевозку команды
За 2018 год на коллекторов поступило почти 200 жалоб от жителей Удмуртии
Четверо лыжников из Удмуртии поедут на чемпионат мира среди юниоров
Фестиваль «Всемирный день пельменя» пройдет в Удмуртии с 1 по 9 февраля
Фото: как в Ижевске готовятся к фестивалю «Удмуртский лед»
В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту отмывания миллиона рублей
Уроженец Удмуртии Давид Белявский вошел в эксклюзивный календарь сборной России 2019
Три человека оказались в больнице после столкновения «Рено» и «Лада» в Удмуртии