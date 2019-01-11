Ижевчане сами решат, как будет выглядеть лесопосадка на улице Оружейника Драгунова

СЕГОДНЯ 11:37 2019-01-11T12:44:24+03:00

Сейчас парк находится почти в заброшенном состоянии

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Жители Ижевска могут повлиять на то, что будет в лесопосадке на улице Оружейника Драгунова. Решено было преобразить место отдыха, так как сейчас оно выглядит удручающе – завалено мусором, нет скамеек, освещения и так далее.

Как сообщает пресс-служба Ижевска, благоустройство парка запланировано на 2019 год в рамках реализации федерального приоритетного проекта создания комфортной городской среды.

- Мы приглашаем заинтересованных жителей и представителей власти и бизнеса на воркшоп – рабочую встречу, посвященную выработке общественного задания на проектирование, - сообщает пресс-служба.

Работа будет организована в малых группах на протяжении 2,5 часов. Изучат возможности и ограничения площадки. Каждый сможет высказаться, а что он хотел бы делать на проектируемой территории в самом ближайшем будущем.

Рабочую встречу проведет команда специалистов Центра развития городской среды Удмуртии.

Дата: 15 января

Время: 18.30 – 21.00

Место: Социально-экономический лицей №45 (ул. Новостроительная, 34).

Регистрация на мероприятие обязательна, проводится по ссылке.