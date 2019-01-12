Для строительства канатной дороги в Ижевске ищут инвестора

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-12T09:46:28+03:00

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Генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин объявил о поиске инвестора для реализации проекта по строительству канатной дороги над Ижевским прудом, сообщает ИА «Удмуртия». По словам руководителя проекта, она будет замыкать логистику для туристического кластера, позволяя сформировать новый туристический маршрут с участием теплоходов. Протяженность канатной дороги будет составлять 500-600 метров.

Напомним, вопросы развития водного транспорта и парков столицы Удмуртии рассматривались на заседании Инвестиционного совета Ижевска, которое состоялось 30 ноября 2018 г.

Концепция развития столичных парков и модернизации муниципальной навигации будет рассчитана на три года. Для запуска проекта потребуется около 5 млн рублей.

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