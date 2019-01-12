2019-01-12T09:46:28+03:00
Общество

Для строительства канатной дороги в Ижевске ищут инвестора

Канатная дорога протянется от парка Горького до действующей пристани
Ардашека Екатерина
Поделиться:
Канатная дорога протянется от парка Горького до действующей пристаниКанатная дорога протянется от парка Горького до действующей пристаниФото: Архив КП
Изменить размер текста:

Генеральный директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин объявил о поиске инвестора для реализации проекта по строительству канатной дороги над Ижевским прудом, сообщает ИА «Удмуртия». По словам руководителя проекта, она будет замыкать логистику для туристического кластера, позволяя сформировать новый туристический маршрут с участием теплоходов. Протяженность канатной дороги будет составлять 500-600 метров.

Напомним, вопросы развития водного транспорта и парков столицы Удмуртии рассматривались на заседании Инвестиционного совета Ижевска, которое состоялось 30 ноября 2018 г.

Концепция развития столичных парков и модернизации муниципальной навигации будет рассчитана на три года. Для запуска проекта потребуется около 5 млн рублей.

К другим новостям:

На территории музея-заповедника Удмуртии Лудорвая организуют купель (Подробнее)

Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта (Подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плавучий остров на Ижевском пруду вновь решили убрать с акватории
В Ижевске пройдет соревнование по спортивной орнитологии - лыжебёрдинг «Покормим птиц»
За прошлый год из Удмуртии депортировали 90 иностранных граждан
Изменится стоимость проезда в пригородных поездах Удмурти
В Удмуртии разыскивают молодого человека
На территории музея-заповедника Удмуртии Лудорвая организуют купель
Мужчине, который убил знакомого в Удмуртии вынесли приговор
Улица Юрия Богатырева появилась в Ижевске
Сумоистка из Удмуртии может стать спортсменкой года-2018
В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа»
За месяц 2018 года в Удмуртии куриные яйца подорожали на 31%
В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители
В суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автобус и врезался в детскую площадку
Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта
Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом