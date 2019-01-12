2019-01-12T09:43:33+03:00
Общество

В Ижевске пройдет соревнование по спортивной орнитологии - лыжебёрдинг «Покормим птиц»

Спортивная орнитология, или «бердинг» - соревнования, в ходе которых участники пытаются встретить в природе и определить как можно больше видов птиц.
Ардашева Екатерина
Поделиться:
Соревнования "Покормим птиц" пройдут в ИжевскеСоревнования "Покормим птиц" пройдут в ИжевскеФото: Архив КП
Изменить размер текста:

В январе ижевчане смогут принять участие в уникальном квесте по лыжебёрдингу, сообщают на своих официальных страницах Зоопарк Удмуртии и Некоммерческое объединение «Бёрдинг в Удмуртии».

Мероприятие пройдет в рамках городских лыжных соревнований на базе спорткомплекса «Искра». Для участие обязательно наличие фотоаппарата и лыж.

Старт состоится 26 января 2019 г. в 9 часов утра. Команды за определённое время должны найти кормушки и сфотографировать на них птиц. Правильность определения видов птиц будут оценивать эксперты УдГУ.

Самых удачливых фотоловцов ждут ценные призы и экскурсия по зоопарку. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно онлайн по ссылке.

К другим новостям:

Сергей Ардашев из Удмуртии включен в состав сборной России по лыжным гонкам (Подробнее)

Более 30 художников представят в Ижевске свои работы на фестивале «Удмуртский лед» (Подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Досуг в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Плавучий остров на Ижевском пруду вновь решили убрать с акватории
За прошлый год из Удмуртии депортировали 90 иностранных граждан
Для строительства канатной дороги в Ижевске ищут инвестора
Изменится стоимость проезда в пригородных поездах Удмурти
В Удмуртии разыскивают молодого человека
На территории музея-заповедника Удмуртии Лудорвая организуют купель
Мужчине, который убил знакомого в Удмуртии вынесли приговор
Улица Юрия Богатырева появилась в Ижевске
Сумоистка из Удмуртии может стать спортсменкой года-2018
В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора АО «Ижавиа»
За месяц 2018 года в Удмуртии куриные яйца подорожали на 31%
В Ижевске двое неизвестных сломали новогоднюю елочку, которую своими силами нарядили жители
В суд передали уголовное дело в отношении мужчины, который угнал автобус и врезался в детскую площадку
Международный фестиваль циркового искусства начнется в Ижевске с 6 марта
Владимиру Тумаеву, подозреваемому в покушении на убийство в Ижевске, установили время для ознакомления с делом