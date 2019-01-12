В Ижевске пройдет соревнование по спортивной орнитологии - лыжебёрдинг «Покормим птиц»

СЕГОДНЯ 09:43 2019-01-12T09:43:33+03:00

Спортивная орнитология, или «бердинг» - соревнования, в ходе которых участники пытаются встретить в природе и определить как можно больше видов птиц.

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В январе ижевчане смогут принять участие в уникальном квесте по лыжебёрдингу, сообщают на своих официальных страницах Зоопарк Удмуртии и Некоммерческое объединение «Бёрдинг в Удмуртии».

Мероприятие пройдет в рамках городских лыжных соревнований на базе спорткомплекса «Искра». Для участие обязательно наличие фотоаппарата и лыж.

Старт состоится 26 января 2019 г. в 9 часов утра. Команды за определённое время должны найти кормушки и сфотографировать на них птиц. Правильность определения видов птиц будут оценивать эксперты УдГУ.

Самых удачливых фотоловцов ждут ценные призы и экскурсия по зоопарку. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно онлайн по ссылке.

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