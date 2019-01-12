Выездной матч в Самаре закончился для «Ижстали» с разгромным счетом 9:0

СЕГОДНЯ 12:09 2019-01-12T12:09:50+03:00

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Выездной матч, состоявшийся 11 января в Самаре, закончился для ижевских хоккеистов поражением. Пресс-служба ижевского хоккейного клуба отмечает, что до этого «ЦСК ВВС» еще ни разу не удавалось выиграть у «Ижстали» в ВХЛ. Однако в этой игре самарцы взяли убедительный реванш. Каждая третья шайба хозяев попадала в ворота. В итоге с сухим счетом 9:0 «ЦСК ВВС» одержал победу.

После матча главный тренер «Ижстали» Игорь Кропотин признал, что команда полностью проиграла во всех компонентах, и предположил, что печальный результат, очевидно, обусловлен слишком большим количеством эмоций, отданных прошлой игре.

- Соперник был сильнее во всех компонентах и заслуженно победил. Поздравляю соперника с победой! А нам стыдно за такую игру, конечно», - подытожил тренер.

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