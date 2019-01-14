2019-01-14T12:18:16+03:00
Общество

В Удмуртии вручили благодарность школьнику, который спас семиклассника

Ребенок заплыл слишком далеко, и не мог сам выбраться
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/fedorov_2017Фото: vk.com/fedorov_2017
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В конце 2018 года вручили медаль «За спасение утопающих» ученику 8 класса Ярской средней общеобразовательной школы № 2 Кириллу Пагину. Медаль и благодарность передал член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Юрий Фёдоров.

- Мне посчастливилось вручать Кириллу награду за спасение человека. Никогда не думал, что в 14 лет ребята могут быть такими собранными, ответственными, с по-настоящему крепким мужским рукопожатием! Воспользовался случаем и по просьбе ребят рассказал им о своей работе в Совете Федерации. В глазах их — неподдельный интерес! Не верьте, что молодежь интересуют одни лишь гаджеты и интернет, - написал Юрий Федоров на своей странице в социальной сети.

Как выяснила «Комсомольская Правда», мальчик летом 2018 года отдыхал с друзьями на Ярском пруду. В этот же момент там купалась компания, среди которой был ученик 7 класса школы №2. Он, видимо не рассчитав свои силы, слишком далеко уплыл и уже сам не смог выбраться. Кирилл успел быстро оценить ситуацию, бросился на помощь и сам вытащил его на берег. Сейчас мальчики целы и чувствуют себя хорошо.

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