В результате столкновения «легковушки» и трамвая в Ижевске пострадал 9-летний мальчик

СЕГОДНЯ 12:43 2019-01-14T12:43:37+03:00

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В Ижевске в результате столкновения автомобиля «Део» и трамвая пострадал 9-летний мальчик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 13 января, в воскресенье, в Ижевске по улице Степная водитель машины «Део» столкнулся с трамваем под управлением 35-летней женщины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП получил травмы пассажир «Део» - 9-летний мальчик.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает, в соответствии с пунктом 13.9 Правил дорожного движения РФ на перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся по главной, независимо от направления их дальнейшего движения.

На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами, движущимися в попутном или встречном направлении по равнозначной дороге, не зависимо от направления его движения.