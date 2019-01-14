2019-01-14T17:45:37+03:00
Общество

У сети кофеен Ижевска Coffee Black сменился владелец

В новой компании она заработает работать уже с 16 января
Ирина БУРЦЕВАЮлия ЛЕБЕДЕВА
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Фото: ros-spravka.ruФото: ros-spravka.ru
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Группа компаний «Фуд-сервис» продала холдингу Welcome Group Максима Коновалова сеть кофеен Coffee Black. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия». В частности, как подтвердили генеральные директора, в составе Welcome Group кофейни начнут работу с 16 января. Сумма сделки не называется.

Как пояснил Константин Котов, директор ГК «Фуд-сервис», такое решение связано с тем, что он хочет плотнее заняться развитием бренда KFC и начать экспансию в соседние регионы. Например, речь идет о Пермском крае. Максим Коновалов, в свою очередь, сообщил, что в течение двух-трех месяцев определится с ребрендингом сети. Он добавил, что ее ожидает смена системы управления, дополнение ассортимента.

Напомним, что кофейни Coffee Black сейчас есть на улице Пушкинская (две точки), в ТРЦ «Талисман», ТЦ «Кит» и ТРК «Петровский».

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