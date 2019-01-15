В Удмуртии в третий раз разыскивают пропавшего 14-летнего школьника

СЕГОДНЯ 06:41 2019-01-15T06:41:47+03:00

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В Удмуртии разыскивают пропавшего 14-летнего Анатолия Калегина. 11 января он ушел из дома в селе Малая Пурга Малопургинского района, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Как сообщает ПСО "Регион 18", школьник может находиться в Ижевске.

Он был одет: черная матерчатая куртка, черные зауженные брюки под джинсы, черные летние кроссовки с белой подошвой, черная вязаная шапка с логотипом NIKE.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефону горячей линии ПСО "Регион 18": 89511952971, либо в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102).

Отметим, что это уже третья пропажа Анатолия Калегина. В группе ПСО "Регион 18" "ВКонтакте" можно найти сообщения о поиске подростка в марте 2018 года. Тогда один из экипажей отряда нашел школьника на улице сильно замерзшим. Во второй раз он пропал в мае, но тоже был благополучно передан родителям.