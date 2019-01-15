«Выйдем на субботник вместе»: Первый вице-премьер правительства Удмуртии прокомментировал заснеженный скейт-парк
Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин прокомментировал ситуацию со скейт-парком в Ижевске. Напомним, недавно открывшаяся площадка сейчас полностью засыпана снегом. Получилось так, что централизованно там никто не убирает, а содержанием занимаются только неравнодушные жители.
Фото: Диля Ахмадишина
- Давайте вместе передадим этот вопрос. Вдруг нас слушает Олег Бекмеметьев [глава Ижевска – прим.ред.] и Сергей Буторин [директор «Парков Ижевска» - прим.ред.]. И услышав этот вопрос, они помогут нам отчистить скейт-парк. Если не получится наладить ситуацию, то сами выйдем на субботник экономическим блоком правительства, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) Александр Свинин.
Напомним, что в 2019 году на этой площадке пройдет чемпионат мира по скейтбордингу.
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