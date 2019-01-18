2019-01-18T08:20:39+03:00
Общество

Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду

В ночь с 18 на 19 января движение транспортных средств возле набережной будет ограничено
Ардашева Екатерина
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В ночь с 18 на 19 января на Ижевском пруду пройдут крещенские купанияВ ночь с 18 на 19 января на Ижевском пруду пройдут крещенские купанияФото: Архив КП
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Администрация города сообщает, что, в связи с проведением крещенских купаний, в ночь с 18 на 19 января движение транспортных средств по улице Песочной будет ограничено с целью обеспечения безопасности ижевчан. Участок от улицы Кирова до Набережной Ижевского пруда им. зодчего Дудина С.Е. перекроют с 20:00 до 04:00. Временно там будет установлен знак, запрещающий движение.

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