Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду
В ночь с 18 на 19 января движение транспортных средств возле набережной будет ограничено
В ночь с 18 на 19 января на Ижевском пруду пройдут крещенские купанияФото: Архив КП
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Администрация города сообщает, что, в связи с проведением крещенских купаний, в ночь с 18 на 19 января движение транспортных средств по улице Песочной будет ограничено с целью обеспечения безопасности ижевчан. Участок от улицы Кирова до Набережной Ижевского пруда им. зодчего Дудина С.Е. перекроют с 20:00 до 04:00. Временно там будет установлен знак, запрещающий движение.
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