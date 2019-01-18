Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин

СЕГОДНЯ 08:10 2019-01-18T08:16:49+03:00

Три женщины пострадали от действий насильника за одно утро

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В Сарапуле возбуждено уголовное дело по факту серии нападений местного жителя на женщин и совершения над ними сексуального насилия, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по УР

Обвиняемый - 32-летний сварщик одного из коммерческих предприятий г. Сарапула, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

По данным следствия, утром 3 января 2019 года подозреваемый напал на незнакомую 52-летнюю женщину на ул. Гоголя г. Сарапула. Угрожая жертве убийством, он совершил над ней сексуальное насилие, после чего скрылся с места преступления, замеченный случайной свидетельницей.

Далее злоумышленник отправился на ул. Дзержинского, где встретил следующую жертву – женщину 50 лет. Он также внезапно напал на нее, но, заметив свет фар приближающего автомобиля, убежал.

После этого он напал на 41-летнюю женщину уже на ул. К. Маркса. Совершив над ней сексуальное насилие, мужчина вновь скрылся.

Благодаря совместной работе сотрудников отдела полиции г. Сарапула и следователей Сарапульского МСО, злоумышленник был задержан и заключен под стражу. В данный момент следствием выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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