Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:56 2019-01-18T08:56:32+03:00

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В Удмуртии, 17 января столкнулись автомобили «Киа-Соренто» и «Мерседес-Бенс-1223». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

- На 69 километре автодороги «Ижевск-Ува» Увинского района, 32-летний водитель «Киа-Соренто» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Мерседес-Бенс-1223», за рулем которого был 50-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП 35-летняя пассажирка «Киа-Соренто» получила травмы, а 56-летняя женщина погибла.

Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике обращается ко всем участникам дорожного движения: Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля, за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Будьте предельно внимательны, не создавайте аварийных ситуаций! При выпадении обильных осадков в виде снега автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным покрытием, и автомобиль может внезапно уйти в неуправляемый занос. Кроме того, значительно увеличивается тормозной путь транспортного средства. Даже незначительное превышение скорости, соответствующей сложным погодным условиям, может привести к ДТП.