2019-01-18T13:46:41+03:00
Общество

Глава Удмуртии Александр Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск

В прямом эфире он ответит на вопросы жителей
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

22 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» состоится «Утро с главой Удмуртии» - гостем студии станет Александр Бречалов. Он ответит на вопросы слушателей, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей.

Слушайте нас 22 января, с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM.

Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.

Еще больше материалов по теме: «Радио "КП" в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии будут судить 92-летнюю бабушку за взятку
Рок-группа «Пикник» выступит в Ижевске с новой программой
Как в Ижевске будут бороться со снегом в межквартальных проездах?
Клиенты «Дом.ru» использовали около 3 млн Тбайт трафика за год
«Ты самая лучшая в мире!»: Маленькие фигуристы из Ижевска записали видео в поддержку Загитовой
В Ижевске завершили строительство поликлиники в Ленинском районе
Из-за плохой погоды в Удмуртии запретили организованные перевозки групп детей
В Ижевске ремонт «уставшего» светофора на улице Ленина сделают до 19 января
В крещенскую ночь в Удмуртии ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с
ДТП произошло на перекрестке улиц К. Маркса и Чугуевского в Ижевске
Поджигателей «BMW X5» задержали в Ижевске
Преступник в Удмуртии украл у ветерана Великой Отечественной войны 70 тысяч рублей
Молодого человека разыскивают в Ижевске
У дворца детского творчества в Ижевске появится парк «Патриот»
Женщина погибла в результате ДТП в Удмуртии
Общегородской Крещенский крестный ход пройдет в Ижевске
Житель Сарапула обвиняется в серии сексуальных нападений на женщин
Часть улицы Песочной перекроют в связи с проведением крещенских купаний на Ижевском пруду
Бречалов встретился с министром природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Лжеполицейские из Ижевска предстанут перед судом
В школе Ижевске, где нашли тараканов в еде, проводили дезинсекцию 18 декабря
Биатлонист из Удмуртии Александр Поварницын победил в гонке на этапе Кубка IBU
В ГИБДД рассказали, по каким причинам произошли смертельные ДТП в новогодние праздники