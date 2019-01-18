Глава Удмуртии Александр Бречалов станет гостем радио «Комсомольская правда»-Ижевск

СЕГОДНЯ 13:46 2019-01-18T13:46:41+03:00

В прямом эфире он ответит на вопросы жителей

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22 января на радио «Комсомольская правда - Ижевск» состоится «Утро с главой Удмуртии» - гостем студии станет Александр Бречалов. Он ответит на вопросы слушателей, расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой и по традиции ответит на вопросы из социальных сетей.

Слушайте нас 22 января, с 7:30 до 09:00 на волне 107,6 FM.

Задавайте свои вопросы по телефону 94-50-94 или пишите на Viber на номер 8-912-007-08-06.