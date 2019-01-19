2019-01-19T15:47:53+03:00
Общество

В Удмуртии поставят светофор на окружной дороге Ижевска и сделают освещение на трассах

Министерству транспорта республики обозначили приоритеты в работе
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В пятницу, 18 января, прошло заседание комиссии правительства Удмуртии по обеспечению безопасности дорожного движения. В частности, обозначили приоритетные направления работы министерства транспорта и дорожного хозяйства республики.

Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, это установка светофорных объектов на «Окружной городе Ижевска» (поворот на СНТ «Ошмес» и пересечение с автодорогой «Ижевск-Якшур-Бодья»). Сделать освещение на дорогах Ижевск-Сарапул, Аэропорт – Завьялово, Завьялово – Каменное, Малай Пурга – Н. Кечево и Бураново – Киясово.

Освещение поручено сделать и на пешеходных переходах, которые есть вне населенных пунктов на окружной дороге Ижевска, Ижевск – Сарапул, Ижевск – Воткинск. Игра – Глазов.

- Уширение проезжих частей автомобильных дорог «Окружная города Ижевска и «Окружная – п. Сокол» на подъездах к их пересечению. И уширение проезжей части автодороги «Ижевск - Аэропорт» на участке от п. Октябрьский до пересечения с автодорогой «(Ижевск-Аэропорт) – Завьялово», - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, главе Ижевска рекомендовали в приоритетном порядке обустроить пешеходные переходы, которые есть вблизи детский и образовательных учреждений. Сделать стационарное освещение на улицах Пойма и Маяковского.

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