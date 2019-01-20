2019-01-20T10:59:43+03:00
Происшествия

В Ижевске столкнулись два автомобиля

О пострадавших информации нет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: ГУ МЧС по УдмуртииФото: ГУ МЧС по Удмуртии
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В Ижевске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации ГУ МЧС авария произошла в 09:57 на улице Воткинское шоссе. Сотрудники МЧС проводили аварийно-спасательные работы.

На момент ДТП официальных данных о пострадавших и причин аварии не удалось получить.

ВАЖНО!

Уважаемые участники дорожного движения! Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизнь других людей. Номер вызова экстренных служб с мобильных телефонов – «101». С городских телефонов - «01». Звонки принимаются круглосуточно.

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