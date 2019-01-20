В Ижевске столкнулись два автомобиля
В Ижевске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По информации ГУ МЧС авария произошла в 09:57 на улице Воткинское шоссе. Сотрудники МЧС проводили аварийно-спасательные работы.
На момент ДТП официальных данных о пострадавших и причин аварии не удалось получить.
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