В Ижевске столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-20T10:59:43+03:00

О пострадавших информации нет

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В Ижевске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По информации ГУ МЧС авария произошла в 09:57 на улице Воткинское шоссе. Сотрудники МЧС проводили аварийно-спасательные работы.

На момент ДТП официальных данных о пострадавших и причин аварии не удалось получить.

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