Управляющая компания в Ижевске привлечена к административной ответственности

СЕГОДНЯ 07:22 2019-01-21T07:22:57+03:00

За нарушение прав потребителей ей грозит штраф

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К административной ответственности за нарушение прав потребителей привлекли управляющую компанию ООО «Аргон 19», сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по УР.

ООО «Аргон 19» является управляющей компании многоквартирного жилого дома № 36 по ул. Молодежной в г. Ижевске. В мае 2018 года в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике от жительницы дома поступила жалоба на непредоставление жильцам возможности выбора по собственному усмотрению формы оплаты жилищно-коммунальных услуг (в наличной или безналичной форме).

По факту поступивших жалоб Управлением было открыто административное расследование, в ходе которого установили факт нарушения. Причиной послужило отсутствие платежного терминала в офисе компании.

Управлением был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 30000 рублей.

Не согласившись с постановлением, ООО «Аргон 19» обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики, однако, по решению суда, постановление было оставлено в силе.

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