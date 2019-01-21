В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой

СЕГОДНЯ 13:47 2019-01-21T13:47:58+03:00

Она, вместе с Евгенией Медведевой, выступили в роли героинь аниме

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Теперь на станции Синдзюку в Токио красуются большие рекламные баннеры с изображением уроженки Ижевска Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Напомним, что девушки снялись в образе героинь аниме «Девочка-волшебница Мадока Магика».

Фото: twitter.com/juno176

Как сообщает «Sport 24», станция Синдзюку служит главным транспортным узлом, связывающим центральный Токио с его западными пригородами. А сам баннер размещен на пространстве, длина которого достигает 80 метров. Кроме того, есть 30 изображений девушек в полный рост.

Фото: twitter.com/juno176

Фото: twitter.com/juno176

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