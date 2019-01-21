В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой
Теперь на станции Синдзюку в Токио красуются большие рекламные баннеры с изображением уроженки Ижевска Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Напомним, что девушки снялись в образе героинь аниме «Девочка-волшебница Мадока Магика».
Фото: twitter.com/juno176
Как сообщает «Sport 24», станция Синдзюку служит главным транспортным узлом, связывающим центральный Токио с его западными пригородами. А сам баннер размещен на пространстве, длина которого достигает 80 метров. Кроме того, есть 30 изображений девушек в полный рост.
Фото: twitter.com/juno176
Фото: twitter.com/juno176
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