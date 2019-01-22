В 2019 году Удмуртии выделят 1 миллиард 600 миллионов рублей на ремонт дорог
В 2019 году есть грандиозные планы по ремонту дорог в Удмуртии. Если в 2017 году республика занимала 27-е место среди 38 субъектов России по реализации федеральной программы «Безопасные и качественные дороги», то уже в 2018 году мы оказались в тройке лидеров.
- В 2019 году мы участвуем в федеральной программе и получим 1 млрд 600 млн рублей. Все происходит открыто, на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии проходило голосование и сами жители выбирали, какие участки требуют ремонта, - сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM).
За год планируется сделать 92 километра дорог регионального значения и почти 43 километра дорог местного значения. Часть средств пойдет на повышение безопасности – установку светофоров, освещения и комплексов фото- и видеофиксации.
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