2019-01-22T09:44:36+03:00
Происшествия

В результате столкновения трех машин в Удмуртии погибли двое

ДТП произошло на Можгинском тракте
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: mozhga18rusФото: mozhga18rus
Изменить размер текста:

В Удмуртии 22 января около 7.20 на 80-м километре Можгинского тракта произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Произошло столкновение молоковоза, автомобилей «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта». 27-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» и 29-летний пассажир погибли. Водитель машины «Лада-Ларгус», 59-летний мужчина, получил травмы, - сообщает ведомство.

Фото: mozhga18rus

Фото: mozhga18rus

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Завьяловском районе Удмуртии произошло массовое ДТП: три человека попали в больницу
В Ижевске будут судить четырех жителей за обман страховых компаний
В Удмуртии 14-летняя девочка умерла от переохлаждения
В 2018 году в Удмуртии уменьшилось число отравившихся алкоголем
Лыжник из Удмуртии Сергей Ардашев - призер молодежного чемпионата мира
С 24 января в Ижевске начнется работа по восстановлению главного корпуса оружейного завода
В феврале в Удмуртии пройдет чемпионат ПФО по сноуборду
В Удмуртии проведут переоснащение онкологического центра в Ижевске
В 2020 году на улице Берша в Ижевске откроется новая школа
В 2019 году Удмуртии выделят 1 миллиард 600 миллионов рублей на ремонт дорог
Президента России пригласили в Ижевск на празднование 100-летия Михаила Калашникова
Список дорог, где лучше не парковать свои автомобили в Ижевске, обновился
В Удмуртии собака нашла преступника
В Ижевске сделали настольную игру для особенных детей, которая поможет в выборе профессии
В Удмуртии похолодает до -27 градусов
В Ижевске сотрудник полиции, возвращаясь домой, задержал преступника
В Токио установили огромные баннеры с уроженкой Ижевска Алиной Загитовой
Фильм к 100-летию ижевского оружейника Михаила Калашникова снимет режиссер Сергей Бодров-старший
В Ижевске сотрудник бара «расстрелял» автомобиль с балкона
Чтобы вывозить мусор по графику, в Удмуртии необходимо установить шесть тысяч контейнерных площадок
Мошенник, представившись сотрудником банка, украл у ижевчанки 29 тысяч рублей