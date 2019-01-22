В результате столкновения трех машин в Удмуртии погибли двое

СЕГОДНЯ 09:40 2019-01-22T09:44:36+03:00

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В Удмуртии 22 января около 7.20 на 80-м километре Можгинского тракта произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по республике.

- Произошло столкновение молоковоза, автомобилей «Лада-Ларгус» и «Лада-Гранта». 27-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» и 29-летний пассажир погибли. Водитель машины «Лада-Ларгус», 59-летний мужчина, получил травмы, - сообщает ведомство.

Фото: mozhga18rus

На данный момент устанавливаются все обстоятельства аварии.

ВАЖНО!

Госавтоинспекция МВД по Удмуртской Республике напоминает: в соответствии с пунктом 10.1 Правил дорожного движения РФ водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.

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