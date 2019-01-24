За неделю ОРВИ в Удмуртии заболело 9,9 тысяч человек
В Удмуртии с 14 по 20 января 2019 года ОРВИ заболело 9957 человек, при этом эпидемический порог не был превышен и даже ниже на 5,5%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.
За неделю в больницы с жалобами на респираторные заболевания обратились 4919 человек, уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидпорога на 17%.
Превышение показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Селтинском, Шарканском районах и в городе Можга.
В лабораториях было исследовано 795 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями. По результатам исследований установлено 11 случаев заболеваний гриппом А (среди них 10 человек были непривытые).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Школьник из Удмуртии представит Россию на Чемпионате мира по шахматам в тунисе (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»