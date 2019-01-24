2019-01-24T07:08:22+03:00
Общество

За неделю ОРВИ в Удмуртии заболело 9,9 тысяч человек

Но эпидпорог не был превышен
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии с 14 по 20 января 2019 года ОРВИ заболело 9957 человек, при этом эпидемический порог не был превышен и даже ниже на 5,5%. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора республики.

За неделю в больницы с жалобами на респираторные заболевания обратились 4919 человек, уровень заболеваемости регистрировался ниже эпидпорога на 17%.

Превышение показателей уровня заболеваемости зарегистрировано в Алнашском, Завьяловском, Малопургинском, Селтинском, Шарканском районах и в городе Можга.

В лабораториях было исследовано 795 проб биологического материала от больных респираторными инфекциями. По результатам исследований установлено 11 случаев заболеваний гриппом А (среди них 10 человек были непривытые).

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