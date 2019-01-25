Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии
В Удмуртии произошли серьезные кадровые изменения. Глава региона Александр Бречалов уволил министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Ивана Ястреба в связи с переходом на другую должность по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
На данный момент все обязанности министра возложены на Дмитрия Сурнина.
Напомним, Иван Ястреб вступил в должность министра строительства 16 октября 2017 года.
Иван Ястреб родился 29 сентября 1988 года в гор. Алма-Ата Казахской ССР. В 2011 году окончил Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специальности «промышленное и гражданское строительство».
СПРАВКА «КП»
Сурнин Дмитрий Николаевич, родился 5 февраля 1976 года.
В 1998 году окончил ИжГТУ (факультет экономики, права и гуманитарных наук, «Экономика и управление на предприятии»), в 2001 году - УдГУ (Институт права, социального управления и безопасности).
1998-2008 гг. – инженер, начальник бюро внутреннего аудита, заместитель начальника отдела кадров АО «Воткинский завод»
2006-2011 гг. – директор ООО «Ассоциация ТСЖ»
2009-2014 гг. – заместитель председателя национального объединения, член совета НП СРО управляющих недвижимостью
2011-2015 гг. – директор ООО «Правовед»
2011 г. – председатель наблюдательного совета НП СРО Управдом
с 2015 г. – директор ООО «Актуальные решения»
с 2015 г. депутат Гордумы Ижевска.
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