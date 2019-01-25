Александр Бречалов уволил министра строительства Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:07 2019-01-25T16:12:51+03:00

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В Удмуртии произошли серьезные кадровые изменения. Глава региона Александр Бречалов уволил министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Ивана Ястреба в связи с переходом на другую должность по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На данный момент все обязанности министра возложены на Дмитрия Сурнина.

Напомним, Иван Ястреб вступил в должность министра строительства 16 октября 2017 года.

Иван Ястреб родился 29 сентября 1988 года в гор. Алма-Ата Казахской ССР. В 2011 году окончил Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специальности «промышленное и гражданское строительство».

СПРАВКА «КП»

Сурнин Дмитрий Николаевич, родился 5 февраля 1976 года.

В 1998 году окончил ИжГТУ (факультет экономики, права и гуманитарных наук, «Экономика и управление на предприятии»), в 2001 году - УдГУ (Институт права, социального управления и безопасности).

1998-2008 гг. – инженер, начальник бюро внутреннего аудита, заместитель начальника отдела кадров АО «Воткинский завод»

2006-2011 гг. – директор ООО «Ассоциация ТСЖ»

2009-2014 гг. – заместитель председателя национального объединения, член совета НП СРО управляющих недвижимостью

2011-2015 гг. – директор ООО «Правовед»

2011 г. – председатель наблюдательного совета НП СРО Управдом

с 2015 г. – директор ООО «Актуальные решения»

с 2015 г. депутат Гордумы Ижевска.

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