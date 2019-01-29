2019-01-29T09:53:32+03:00
Происшествия

В Ижевске пенсионерка оказалась под колесами автомобиля

Ее сбил автомобиль «Рено Сандеро»
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: 1 отдел УГИБДД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 41-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» напротив дома №108 по улице Ленина в Ижевске наехал на пешехода – 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Не стоит забывать, что пешеходный переход – это участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1, 5.19.2, то есть пересекать проезжую часть дороги пешеход обязан только строго между знаками. Не поленитесь пройти несколько метров, при наличии в зоне видимости пешеходного перехода, и правильно перейти дорогу, эти секунды могут спасти вашу жизнь. При переходе проезжей части дороги будьте внимательны, убедитесь в своей безопасности, а именно в том, что водитель приближающегося автомобиля увидел вас и останавливается, чтобы пропустить.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции
Администрацию Ленинского района Ижевска возглавил Рамиль Гайнуллин
Уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 7%
Пенсионерка из Удмуртии вложила в биткоины 3 миллиона рублей
Дворник-художник Семен Бухарин нарисовал новый шедевр
В 2019 году планируют отремонтировать 25 км дорог в Удмуртии
Житель Удмуртии получил 2 года колонии строгого режима за ложное минирование дома-интерната
Дальнобойщику, ехавшему из Ижевска в Москву, помогли сотрудники ГИБДД Татарстана
В сети обсуждают фотографию ижевской фигуристки Алины Загитовой с президентом Белоруссии
Порыв произошел на улице Молодежной в Ижевске
В Удмуртии ферма залила почти два гектара леса навозом
В Удмуртии задержали брата депутата госсовета республики за подпольное казино
В Удмуртии столкнулись автобус и КамАЗ
На федеральной трассе Удмуртии появятся 12 комплексов фото и видеофиксации нарушений
МЧС Удмуртии назвали правила вызова пожарной службы
58-летний житель Удмуртии обвиняется в убийстве бывшей жены
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» пройдет в Удмуртии
За незаконную вырубку леса лесному фонду Удмуртии возместили более 4 миллионов рублей
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отпуск
Началась доследственная проверка по факту пожара в Удмуртии
До 1 февраля откроются несколько допофисов для обслуживания жителей Удмуртии по услуге «обращение с ТКО»