В Ижевске пенсионерка оказалась под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 08:47 2019-01-29T09:53:32+03:00

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В Ижевске автомобиль сбил пенсионерку, которая переходила дорогу. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

- 41-летний водитель автомобиля «Рено Сандеро» напротив дома №108 по улице Ленина в Ижевске наехал на пешехода – 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода, - сообщает ведомство.

В результате ДТП женщина получила травмы, ее отвезли в больницу.

ВАЖНО!

Уважаемые пешеходы! Не стоит забывать, что пешеходный переход – это участок проезжей части, обозначенный знаками 5.19.1, 5.19.2 и (или) разметкой 1.14.1 и 1.14.2 и выделенный для движения пешеходов через дорогу. При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется расстоянием между знаками 5.19.1, 5.19.2, то есть пересекать проезжую часть дороги пешеход обязан только строго между знаками. Не поленитесь пройти несколько метров, при наличии в зоне видимости пешеходного перехода, и правильно перейти дорогу, эти секунды могут спасти вашу жизнь. При переходе проезжей части дороги будьте внимательны, убедитесь в своей безопасности, а именно в том, что водитель приближающегося автомобиля увидел вас и останавливается, чтобы пропустить.

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