2019-01-29T11:10:23+03:00
Общество

Фато Мгои назначили на пост руководителя ижевской полиции

Ранее на этой должности на протяжении четырех лет был Александр Никитин
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: пресс-служба МВД по УРФото: пресс-служба МВД по УР
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Стало известно, что Александр Никитин покинул пост начальника Управления МВД России по г. Ижевску. Во вторник, 29 января, министр внутренних дел Удмуртии Алексей Попов представил нового руководителя Управления. Им стал Фато Бинбашевич Мгои, который ранее был начальником Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский».

Напомним, что Александр Вячеславович был назначен на пост начальника 12 сентября 2014 года.

ДОСЬЕ «КП»

Мгои Фато Бинбашович

Родился 5 октября 1965 года.

В 1991 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ, в 1995 – Ижевский факультет Юридического института МВД РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 в должности милиционера ППС ОВД Завьяловского райисполкома УАССР.

1991 г. - оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского райисполкома УР

1991-1992 гг.- оперуполномоченный по делам несовершеннолетних ОВД Завьяловского райисполкома

1992-1997 гг. - старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского райисполкома

1997-1997 гг. - заместитель начальника отделения уголовного розыска КМ ОВД Завьяловского района УР

1997-2004 гг. - заместитель начальника ОВД Завьяловского района - начальник милиции общественной безопасности

2004-2009 гг. - заместитель начальника ОРЧ-1 КМ МВД по УР - начальник отдела по расследованию неочевидных и вызвавших общественный резонанс убийств

2009-2010 гг. - заместитель начальника ОРЧ № 2 КМ МВД по УР

2010-2011 гг. - заместитель начальника ОРЧ №1 КМ МВД по УР

2011-2012 гг. - заместитель начальника отдела МВД России по Завьяловскому району-начальник полиции

2012-2015 гг. - начальник отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Ижевску.

2015-2016 гг. - начальник отдела ОМВД РФ по Малопургинскому району

июль 2016 г. по настоящее время - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский»

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