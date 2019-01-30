2019-01-30T10:18:39+03:00
Общество

Управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш домов в Ижевске

Сумма штрафа около миллиона рублей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске управляющие компании заплатят штраф за несвоевременную уборку снега с крыш домов и дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

29 января сотрудники управления муниципальной милиции администрации Ижевска выезжали на улицу 9-я Подлесная, где на крышах домов №38 и №40 были снежные навесы. В тот же день управляющая компания начала очищать кровлю этих домов от снега.

- Мы обслуживаем 62 дома в гор. Металлургов, с начала зимнего сезона скатные кровли в многоквартирных домах чистим уже третий раз. В этом году довольно много снега, поэтому еженедельно проверяем дома, которые обслуживаем, при необходимости - очищаем кровлю, убираем снежные навесы, сосульки, чтобы обеспечить безопасность жителей, - пояснил Сергей Перевозчиков, начальник жилищно-эксплуатационного участка №1 «Металлург» МУП «Спецдомоуправление».

Только за этот сезон муниципальная милиция составила 160 протоколов, из них 88 – за снежные навесы и сосульки, 72 – за несвоевременную очистку от снега проездов и тротуаров на придомовых территориях. Общая сумма штрафов составила около миллиона рублей.

Жителям при обнаружении снежных масс и сосулек, висящих на крыше дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию - управляющую компанию или ТСЖ. На местах очистки должны быть установлены знаки, запрещающие пешеходное движение и ограждения. Снег, сброшенный с крыш, должен вывозиться в этот же день.

Также жители о фактах нарушения правил благоустройства Ижевска могут сообщить в Управление муниципальной милиции по телефону 41-43-11 (в рабочее время) или направить обращение через сервис «Сделаем Ижевск лучше» на сайте города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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