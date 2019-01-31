Жителей Ижевска приглашают на бесплатную дегустацию пельменей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-31T15:22:49+03:00

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Во вторник, 5 февраля, в центральном павильоне рынка на Сенной в Ижевске пройдет бесплатная дегустация пельменей (0+). Она проходит в рамках фестиваля «Всемирный день пельменя». Как сообщают организаторы, жители определят лучших в номинациях, которые определены по начинке: свинина/говядина, говядина, мясо/капуста, из птицы, из дичи.

- Народная дегустация – один из этапов премии гастрономического качества «Золотой пельнянь». Награда присуждается по итогам открытого конкурса гастрономического качества за достижения в области индустрии питания, создания и продвижения национальных гастрономических брендов, производство качественных продуктов питания, - сообщили организаторы.

Награды вручат 9 февраля на Центральной площади Ижевска.

Где: центральный павильон рынка на Сенной в Ижевске

Когда: 5 февраля, 12.00

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ИСТОЧНИК KP.RU