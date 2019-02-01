В общем доступе жителям Удмуртии операторы спутникового ТВ гарантируют 20 бесплатных каналов

СЕГОДНЯ 06:15 2019-02-01T06:15:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии, после отключения аналогового ТВ операторы спутникового телевещания гарантируют бесплатный просмотр 20 общедоступных каналов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Пакет каналов предоставляется на территориях, где нет сигнала сети цифрового эфирного наземного вещания.

Зрителям будут доступны в цифровом качестве и без абонентской платы: Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): Первый канал, Россия 1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия К, Россия 24, Карусель, ОТР и ТВ Центр. Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): Рен ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, МИР, ТНТ и Муз ТВ.

Напомним, что аналоговое телевещание в Удмуртии перестанет вещать с 15 апреля 2019 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Уже слышали, что начали продавать спортивную версию LADA Vesta? Есть даже первый покупатель (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU