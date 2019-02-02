Елизавета Туктамышева будет приглашенной гостьей на матче ХК «Ижсталь»
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Тукатмышева станет приглашенной гостьей на матче ХК «Ижсталь»-ХК «Динамо» в Санкт-Петербурге. Как сообщается в официальной группе питерской команды, пройдет и автограф-сессия с участием Елизаветы и игроков «Динамо».
Напомним, что матч пройдет в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. На данный момент команда сталеваров занимает 27 строчку из 29 команд. После встречи с ХК «Динамо» наших хоккеистов ждет «Ска-Нева» - 4 февраля в Санкт-Петербурге.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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