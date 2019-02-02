2019-02-02T15:53:36+03:00
Спорт

Елизавета Туктамышева будет приглашенной гостьей на матче ХК «Ижсталь»

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Тукатмышева станет приглашенной гостьей на матче ХК «Ижсталь»-ХК «Динамо» в Санкт-Петербурге. Как сообщается в официальной группе питерской команды, пройдет и автограф-сессия с участием Елизаветы и игроков «Динамо».

Напомним, что матч пройдет в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. На данный момент команда сталеваров занимает 27 строчку из 29 команд. После встречи с ХК «Динамо» наших хоккеистов ждет «Ска-Нева» - 4 февраля в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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