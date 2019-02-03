2019-02-03T11:06:08+03:00
Происшествия

По факту смерти рэпера Децла в Ижевске проводится проверка

Певец умер ночью после выступления на закрытом мероприятии
Ардашева Екатерина
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Фото с официальной страницы "ВКонтакте"Фото с официальной страницы "ВКонтакте"
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По данным следственным управлением Следственного комитета РФ по УР, около полуночи певцу, выступавшему на вечеринке по приглашению местного жителя, стало плохо. Вызвали «скорую». Приехавшие врачи констатировали смерть. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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