Перед смертью Децл выступал на вечеринке в честь дня рождения ижевского бизнесмена
Стало известно, что выступить в Ижевске Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) пригласил ижевский бизнесмен. Сам он отказался от комментариев, но вскоре в соцсети появилось сообщение от его супруги, адресованное СМИ.
«Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл, - пишет она. - Человек приехал!! Выступил!!! Даже так, выложился на все 100!!! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое СПАСИБО. Я выросла на его песнях. После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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