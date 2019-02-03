Перед смертью Децл выступал на вечеринке в честь дня рождения ижевского бизнесмена

СЕГОДНЯ 11:10 2019-02-03T11:31:12+03:00

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Стало известно, что выступить в Ижевске Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) пригласил ижевский бизнесмен. Сам он отказался от комментариев, но вскоре в соцсети появилось сообщение от его супруги, адресованное СМИ.

«Да, в нашем кафе. Да, на юбилее моего мужа выступал Децл, - пишет она. - Человек приехал!! Выступил!!! Даже так, выложился на все 100!!! Настроение у артиста было отличное! Я пришла в его гримерку, чтобы сказать большое человеческое СПАСИБО. Я выросла на его песнях. После концерта в гримерке ему стало плохо. Мы тут же вызвали скорую. Затем реанимация. Мы сделали все возможное. Это было неожиданно. Стало шоком для всех».

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ИСТОЧНИК KP.RU