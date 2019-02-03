За 2018 год в образовательных учреждениях Удмуртии прокуратура обнаружила более 1800 нарушений

СЕГОДНЯ 14:20 2019-02-03T14:20:36+03:00

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По итогам проверки, проведенной в 2017 и 2018 годах в школах и дошкольных учреждениях Удмуртии, прокуратурой было выявлено более 1800 нарушений. Об этом рассказала прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры республики Анна Ващенко.

Проверку прошли около 600 детских садов, 580 школ, 97 организаций дополнительного образования, 41 профессиональная образовательная организация, 12 учреждений для детей-сирот, и 5 ВУЗов - всего 1 334 объектов. К сожалению, организаций, где не было допущено нарушений, среди них не оказалось.

Например, по новым правилам, образовательные учреждения должны охраняться сотрудниками специальных агентств, но 88% организаций все еще работают под охраной вахтеров и сторожей. В 24 школах Ижевска был выявлен факт заключения договоров на охрану не с администрацией учреждения, а с попечительскими советами и родительскими комитетами, что также против правил. В прокуратуре уточнили: родители имеют право перечислять средства на охрану школы, но делать они это могут только в виде добровольных пожертвований.

В числе основных нарушений также отсутствие или нерабочее состояние видеокамер на 76 объектах. В 100 учреждениях отсутствуют, не функционируют или находятся вне зоны доступа «тревожные кнопки».

Неутешительные итоги принесла и проверка пожарной безопасности: зафиксировано 135 фактов захламления эвакуационных выходов.

Одной из основных причин допущения нарушений прокурор назвал недостаток финансирования. Так как новые требования безопасности вступили в силу в конце 2017 года, необходимые средства просто не были заложены в бюджет. В 2019 году недочеты будут устраняться, на это потребуется около 2 млрд. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU