2019-02-03T16:52:57+03:00
Происшествия

В Ижевске под видом проверки показаний счетчиков обокрали пенсионерку

Сейчас злоумышленницу ищут, составлен фоторобот
Ардашева Екатерина
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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В Ижевске орудуют мошенницы, представляющиеся работницами ЖКХ, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Ижевску. Одну из женщин подозревают в краже денег у 90-летней пенсионерки.

По словам потерпевшей, днем 30 января 2019 года в ее квартиру пришли две незнакомые женщины и сообщили, что в проводят проверку показаний счетчиков. Пожилая ижевчанка впустила их в квартиру, а через некоторое время обнаружила, что у нее пропало 9 400 рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию и смогла описать одну из злоумышленниц. На вид ей было 50-55 лет; рост около 160-170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темного цвета. По описанию составлен фоторобот.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается личность подозреваемой. Возбуждено уголовное дело.

УМВД России по г. Ижевску обращается к гражданам, особенно пенсионного возраста, о необходимости проявлять особую бдительность при общении с неизвестными, позвонившими в дверь. Не впускайте незнакомцев в дом или в квартиру, не убедившись, что они действительно являются сотрудниками той или иной службы, и эта компания в настоящий момент действительно проводит проверку оборудования. Ни в коем случае не оставляйте ценные вещи без присмотра, не упускайте из вида незнакомца. Ни в коем случае не демонстрируйте незнакомым имеющиеся в доме наличные денежные средства и иные ценности.

В случае совершения в отношении вас аналогичного преступления незамедлительно сообщайте в полицию. Телефон прежний – 02 (со всех мобильных – 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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