Погода на неделю в Ижевске: холодно и снежно

СЕГОДНЯ 06:05 2019-02-04T06:05:28+03:00

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В ночь на 4 февраля, понедельник, в Ижевске было отмечено резкое похолодание - до -20..-23 °С.

Гидрометцентр сообщает, что днем усилится северо-восточный ветер, температура составит -18..-23 °С.

5 февраля, во вторник, пройдет небольшой снег. Температура воздуха составит -17 °С. Ветер юго-западный, 6 м/с.

6 февраля, в среду, потеплеет до -15..-13 °С днем. Осадков не ожидается. Ветер южный, 3-4 м/с

7 февраля, в четверг, снова пойдет небольшой снег. Температура будет колебаться от -16 °С до -11 °С. Ветер юго-западный, 4-5 м/с

8 февраля, в пятницу, продолжится снегопад. Температура -11..-13 °С, ветер южный и юго-восточный, 3-4 м/с.

9 февраля, в субботу, ночью будет -16 °С, а днем -13..-11 °С. Ветер юго-западный, 3-4 м/с.

10 февраля, в воскресенье, температура воздуха составит -13..-9 °С. Ветер юго-западный, 4 м/с. Пойдет небольшой снег.

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ИСТОЧНИК KP.RU